... innescata dalle difficoltàdella Cina. Pechino aveva già adottato la scorsa settimana una serie di, tra cui un taglio dei tassi praticati sui prestiti , che però aveva deluso i ......considerando che dovrebbe prevedere leda attuare poi con la nuova Legge di Bilancio 2024, ma nulla è stato annunciato in generale in merito. Il problema è la mancanza delle risorse...Con Giorgetti scelte prudenti in economia SulleMeloni può contare sulla lealtà e serietà del Ministro Giorgetti che non vuole stravolgere i già delicati conti dello Stato. Per la ...

Le misure economiche del governo Meloni sono di destra Il Post

Alcune sì, ma altre contraddicono platealmente alcuni dei principi che ispirano normalmente i conservatori Il governo di Giorgia Meloni ha promosso alcune iniziative economiche discusse e controverse, ...Nel corso della riunione i ministri discuteranno delle misure che entreranno nella Legge di Bilancio ... economista all’università di Tor Vergata a Roma, ex ministro dell’Economia nel Conte I e ...