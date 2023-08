Le canzoni più belle di Toto Cutugno | la playlist

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nei giorni scorsi abbiamo perso un mito della canzone italiana, il grande, che tutti ricordano per i suoi modi gentili e genuini e per le tanteche ancora oggi vengono ricordate e soprattutto canticchiate da chiunque in tutto il mondo. Pensate che ha venduto circa cento milioni di dischi ed è considerato uno dei cantanti italiani di maggior successo. Nato il 7 luglio 1943 a Fosdinovo nella provincia di Massa – Carrara, si è spento all’età di 80 anni dopo una lunga malattia pochi giorni fa, esattamente il 22 agosto all’Ospedale San Raffaele di Milano. La sua carriera è costellata da successi senza tempo e la prima canzone che lo fece scoprire ed apprezzare fu Donna, donna mia che nel 1977 diverrà la sigla del programma di Mike Bongiorno, “Scommettiamo?”. Nello stesso anno scrive la canzone Soli per Adriano ...