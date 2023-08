(Di lunedì 28 agosto 2023) “Cucina, chiacchiere, racconti e”: un programma invitante per trascorrere le ultime serate d’estate all’insegna di uno dei nostri prodotti enologici più apprezzati. Per renderlo realtà, basterà partecipare a “Trentodoc suldi Garda”, una serie di eventi in programma dal 31 agosto al 3 settembre sulla costa trentina del, nei paesi di Riva del Garda, Nago-Torbole e Arco. Alcune delle etichette prodotte dalle 67 case spumantistiche associate all’Istituto Trento Doc scenderanno dai monti e dalle zone limitrofe per concentrarsi sulla riva più settentrionale del. Qui il paesaggio contraddistinto da limonaie, olivi, vitigni, oleandri, palme e cipressi, e il microclima mediterraneo, caratterizzato da venti – in particolare l’Ora – che soffia ogni giorno verso Nord, mantenendo ben areati i terreni e i ...

Le bollicine di montagna scendono al lago Linkiesta.it

