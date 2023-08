Lazio | secondo ko di fila | dura contestazione dei tifosi VIDEO

Leggi su notizie

(Di lunedì 28 agosto 2023)ko diper i ragazzi di mister Maurizio Sarri in questo campionato:da parte della tifoseria biancocelestePrima il Lecce (trasferta) e poi Genoa. La, nelle prime due partite di campionato, ha totalizzato zero punti. Vale a dire due sconfitte. Consecutive. Un gol fatto e tre subiti. Decisamente troppo poco per una squadra che, la scorsa stagione, ha fatto divertire con il suo calcio e che si è piazzata alposto in classifica. Non un buon biglietto da visita in vista della Champions League che disputeranno dopo anni dall’ultima volta. Insomma, una squadra che sembra essere il riflesso di quella dello scorso campionato. La delusione dei calciatori della(Foto LaPresse) ...