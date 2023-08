Lazio | Sarri | ‘Non servono i grandi nomi per dare la mentalità giusta a una squadra’ | Mercato

(Di lunedì 28 agosto 2023) 2023-08-28 00:21:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Dopo il ko casalingo contro il Genoa,ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore dellaha risposto anche ad alcune domande sui possibili nuovi arrivi last minute sule su quanto questi possano aumentare le qualità caratteriali della squadra: Guendouzi l’ho visto giocare in Inghilterra. Può portare energia alla squadra e haqualità fisiche. Quando l’ho visto giocare trasmetteva grande carica mentale e ha caratteristiche che al momento nella nostra rosa non abbiamo. Vedremo se avrà le capacità di trasmettere le stesse qualità anche al resto della squadra. In generale però quasi mai un singolo nome riesce a incidere su un intero spogliatoio. Voi pensate che i...

Finale all'assalto Per, un errore . Napoli -e mercato, due snodi cruciali .- Genoa, l'analisi dell'allenatore . Così il tecnico dellaai microfoni di Dazn: " Abbiamo avuto ...ROMA - Un inizio peggiore era difficile immaginarlo. Laperde pure la seconda partita della stagione. Dopo il ko contro il Lecce arriva l'1 - 0 ... Inizio in salita per, che sabato sfiderà il ..."Il ko contro il Genoa Rispetto a Lecce è un passo avanti, anche solo per l'atteggiamento". Lo ha detto Maurizio, tecnico della, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta (la seconda consecutiva in campionato) patita contro il Genoa. "All'inizio è stata una partita nervosa, ma dal 20' in poi ...

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa all’Olimpico Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa dopo Lazio-Genoa: LECCE E GENOA – ...Lazio anche sfortunata al 65' con la traversa colpita da Immobile. Negli assalti finali non succede altro e per il Genoa arriva il primo successo stagionale. Invece nuovo ko per la squadra di Sarri, ...