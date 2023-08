Lazio | Casale | 'Dobbiamo tornare umili Dimentichiamoci il secondo posto | non siamo fenomeni Fatto due figuracce'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il difensore della, Nicolò, ha usato parole dure in mixed zone dopo la sconfitta subita, la seconda in due giornate, contro...

... 24 Duncan (F), 3 st Rafia (L), 30 st Krstovic (L) Ammoniti: Pongracic (L), Gendrey (L), Martinez Quarta (F), Dorgu (L)- GENOA 0 - 1, IL TABELLINO(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari,, ...Gudmundsson va via a destra e mette in mezzo,devia sui piedi di Frendrup che al limite ... Laprova a reagire ma dopo il gol il Genoa prende coraggio e ribatte colpo su colpo. Il possesso ......importante il suo lavoro di raddoppio per togliere spazio a tutta la catena di sinistra della. Gioca pochissimi palloni) Gudmundsson 6 : spesso si schiaccia troppo su, che nel gioco aereo ...

Lazio, Casale avvisa il Napoli: "Anche l'anno scorso fatica con le piccole. Poi con le big..." Tutto Napoli

La notte del 24 agosto Alessandra ha perso la sorella e la mamma sotto le macerie delle sua casa ad Amatrice. I suoi ricordi e la sua testimonianza ...Remi Oudin è nuovamente un calciatore del Lecce. Il centrocampista, già l'anno scorso in giallorosso, torna in Salento ma questa volta a titolo definitivo. Il Lecce ha acquisito ...