“Lavoro per 800 euro al mese | con i prezzi di Milano sono costretto a vivere in tenda Per strada sempre più persone” | la storia di Salvatore

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Noi siamo gli invisibili. Pur lavorando per 800alin una”.(nome di fantasia) ha cinquant’anni e ogni sera monta la suadi fronte a una vetrina di un negozio di moda a due passi da piazza San Babila, a. Lavora come scaffalista notturno in un grande magazzino. “Dalle nove di sera alle due del mattino”. È uno degli almeno 3 milioni di italiani ridotti all’indigenza nonostante abbiano un’occupazione, come Il Fatto Quotidiano sta raccontando a puntate proprio in questi giorni raccogliendo le voci di chi è sfruttato e sottopagato. Lavorava come benzinaio ma allo scoppio della pandemia è stato licenziato ed è finito in. Dopo qualche anno, oggi è riuscito ...