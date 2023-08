Lavoratori dello spettacolo | arriva l’indennità di discontinuità | le cifre e chi ne può usufruire

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ci sono anche novità per inei provvedimenti approdati al consiglio dei ministri di oggi, 28 agosto, a Palazzo Chigi. Il governo nel Cdm di oggi 28 agosto ha dato il via libera a un provvedimento suldi, che sia riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione della categoria e pari al 60 per cento della retribuzione giornaliera media. Lo prevede la bozza del decreto legislativo sul riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, uno dei provvedimenti al vaglio del consiglio dei ministri. Secondo alcune stime, il provvedimento potrebbe interessare una platea di beneficiari di circa 20.600, mentreammonterebbe a circa 1.500 ...

Si avvicina l'introduzione strutturale di un 'indennità di discontinuità strutturale per ispettacolo . Il consiglio dei ministri ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo previsto dalla legge delega di riordino nel settore approvata nell'estate 2022 dal ......preliminare del decreto legislativo di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore deidel settore...... 1.500 euro di media "Grande soddisfazione" è stata espressa dal vicepremier e ministro Matteo Salvini per l'approvazione dell'indennità di discontinuità per ispettacolo, così come ...

Lavoratori dello spettacolo, arriva l'indennità di discontinuità Economy Magazine

Trattati internazionali, Tim e un fondo per i lavoratori dello spettacolo. Ma anche la drammatica vicenda di Caivano. Sono tanti i temi al centro del primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, ...Molti i fronti aperti, tra i quali la gestione degli sbarchi. La premier Giorgia Meloni annuncia che visiterà Caivano, in provincia di Napoli, dove ...