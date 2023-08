Latina | ragazzina sviene | invece di soccorrerla | i coetanei filmano le parti intime e le postano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Si è sentita male durante una festa in uno stabilimento balneare ed è svenuta. La ragazza, una minore, stava partecipando a una festa in spiaggia insieme a un gruppo di amici, quando avrebbe accusato un malore. Poi si sarebbe accasciata a terra, cadendo ginocchia in avanti e lasciando scoperti gli slip. È successo a, la sera di Ferragosto.di prestare soccorso, dei ragazzi, probabilmente dei, hanno approfittato del fatto che il suo vestito fosse tirato su e hanno ripreso la scena con il cellulare, filmando ledella ragazza e pubblicando il video. Vi raccomandiamo... Una donna ricoperta di cioccolato "servita" al buffet dell'hotel. Succede in ...

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la giovane stava festeggiando in una spiaggia diquando si è sentita male. Forse a causa dell'alcol o del troppo caldo. La caduta ha messo in mostra ...Quella che doveva essere una festa in spiaggia con gli amici si è trasformata in un incidente vergognoso per una giovanedi. Mentre trascorreva una giornata di festa sotto il sole, la minorenne è svenuta sulla sabbia. Tuttavia, invece di ricevere aiuto e soccorso dai suoi coetanei, è stata oggetto di ...Aveva bevuto troppo, ha iniziato a barcollare ed è caduta a terra. Il video, poi rimosso, è stato pubblicato su Instagram. Al via ...

Latina, ragazzina si sente male e un coetaneo le filma le parti intime ... Open

Una minore di Latina è stata filmata nelle parti intime dagli amici, durante una festa al mare a Latina. La giovane era caduta dopo aver bevuto troppo e qualcuno che era con lei, invece di aiutarla, h ...LATINA Invece di aiutarla a rialzarsi, dopo essere caduta a terra per un malore, ha pensato bene di filmarla nelle parti intime, visto che la gonna si era alzata. La ragazza, una ...