L'Atalanta non molla Holm

... sul messicano (cherinnoverà il contratto in scadenza nel 2024) c'è il Psv, che ha offerto 10 ... Doppio colpo per l'Empoli: presi Cambiaghi e Kovalenko dall'. Lazio, ecco Sepe: sarà il ...Commenta per primosolo con entrate, Hien, Holm o Iling Junior, l'deve fare i conti anche con le ultime uscite di questa sessione di mercato. L'esterno Nadir Zortea nelle prime sue gare di campionato si è ......si prendono decisioni scandalose Mg Bergamo 03/04/2022 - campionato di calcio serie A /- ... Il modesto (così tanto poi) Bologna stava per riuscire nell'impresa. 1 - 0 fino a metà del ...

La Spal non sfonda: l'amichevole contro l'Atalanta Under23 finisce 0-0 FerraraToday

La vittoria, a ruota del successo all’inglese in casa della Sampdoria il 13 agosto (Toloi e Lookman) e del pari e patta casalingo col Milan il 21 (Malinovskyi e Bennacer), riproiettò l’Atalanta in ...Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.