(Di lunedì 28 agosto 2023) Il viceministro della Difesa comunica la conquista del villaggio nell'oblast di Zaporizhzia. Proseguono i combattimenti a sud: come cambiano gli obiettivi della controffensiva dopo l'incontro con la Nato

Distrutto un drone vicino Mosca. Le forze ucraine che combattono sul fronte sud, nell'oblast di Zaporizhzhia, ... L'esercito russo controbatte con l'annuncio di aver respinto sette attacchi delle ... L'Ucraina ha dichiarato di aver ottenuto ulteriori guadagni lungo una sezione chiave ...

L'annuncio di Kiev: "Liberata Robotyne". La guerra si sposta a sud ilGiornale.it

Il viceministro della Difesa comunica la conquista del villaggio nell'oblast di Zaporizhzia. Proseguono i combattimenti a sud: come cambiano gli obiettivi della controffensiva dopo l'incontro con la Nato. La controffensiva dell'Ucraina dà risultati nella fase cruciale della guerra con la Russia. Crescono i segnali che le forze di Kiev possano essere…