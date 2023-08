L' allerta meteo oggi | dove arrivano forti temporali e grandinate

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sono le ore finali del controesodo estivo sulle strade italiane, tra code inevitabili, ritardi enormi di treni e aerei, e maltempo particolarmente intenso. Una perturbazione sta attraversando la Penisola in queste ore. L'allarme per i nubifragi desta particolare preoccupazione, visti i danni...

per temporali oggi a Genova, dove a causa del maltempo resteranno chiusi i mercati di merci varie all'aperto lunedì 28 agosto. Confermata invece l'apertura delle scuole per gli esami di ...Resta l'allarme. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco ad Alessandria, Vercelli, Novara e ...I provvedimenti dei comuni per la perturbazione che chiuse una fase di caldo record per la regione

Maltempo Lombardia domani, allerta meteo rossa. Arancione per altre 6 regioni Adnkronos

Maltempo a Roma, in arrivo la tempesta Betty. L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla dalla mattina di domani, lunedì 28 agosto, e per ...L'attesa perturbazione che ha portato alla proroga dell'allerta arancione fino alle 15 di oggi ... riunito ieri sera sulla base dell'emanazione dell'avviso emesso dal Centro funzionale ...