L'Al-Ettifaq di Gerrard mette nel mirino un attaccante del West Ham

Favorito anche l'Al - Hilal, ma per il club di Riad c'è un impegno più complicato contro l'Al -di Steven. Nella Superligaen danese, infine, non dovrebbero mancare i gol nella sfida ...Pari invece per l'Al -di Steven, 1 - 1 contro l'Al Khaleej. Al Ittihad e Al Alhi guidano la classifica a punteggio pieno con 9 punti dopo tre gare.Pari per l'Aldi Stevenche fa 1 - 1 in casa contro l'Al Khaleej, vittoria per 3 - 0 invece dell'Al Wehda contro l'Al Taee. ...

Al Hilal-Al Ettifaq dove vederla: Sportitalia o La7 Canale tv, diretta ... Goal.com

Come vedere in diretta tv e streaming la gara del quarto turno del torneo arabo: l'Al-Hilal affronta l'Al-Ettifaq di Gerrard ...Di sicuro Milinkovic-Savic salterà la partita della quarta giornata contro l’Al-Ettifaq di Gerrard, ma è a rischio anche lo scontro diretto del 1° settembre contro l’Al-Ittihad di Benzema, campione in ...