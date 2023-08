La Roma ha ingaggiato l’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku in prestito stagionale

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sito inglese: Ilha concordato un contratto dicon laper, apprende l’agenzia di stampa PA. La squadra di Serie A pagherà 8 milioni di sterline per prenderein fuga per un anno poiché una soluzione allo stallo tra giocatore e club sembra finalmente essere in vista. La PA comprende che non vi è alcun obbligo per il club di rendere permanente l’accordo. L’incertezza che circonda, che è arrivato alper 97,5 milioni di sterline nel 2021 ma ha segnato solo otto gol in Premier League in 26 partite prima di essere ceduto inall’Inter la scorsa stagione, è rimasta nelle prime settimane della guida di Mauricio ...