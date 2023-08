La Promessa | anticipazioni 28 agosto – 2 settembre 2023 | Manuel è morto?

(Di lunedì 28 agosto 2023) LaLada lunedì 28a sabato 2S1 Ep60 – Salvador e Maria si dicono addio. Lui parte per il fronte africano. Maria trova in camera il diario di Jana. Lo legge e scopre che Jana vuole vendicarsi di un uomo. Intuisce che sia il barone. Trova anche una pistola. Preoccupata, addormenta Jana con il cloroformio e la lega al letto, portandola a riflettere sulle sue azioni. Cruz e Alonso acconsentono a mandare Leonor a studiare moda a Parigi. Leonor dà la notizia a Mauro poi fa un discorso di addio davanti a tutta la sua famiglia. Camilo riceve una telefonata dal duca de los Infantes, il quale lo intima a tenere d’occhio sua figlia Jimena e a verificare che le voci sulla rovina della famiglia Lujan siano vere. In tal caso, il duca si dice ...

Cruz in ansia. Dove sono finiti suo padre e Manuel Oltre alla sparizione di Manuel, che potrebbe presto avere una spiegazione, Cruz sarà in ansia

