La polizia di South Pasadena passa a Tesla | innovazione e risparmio

Nella costa californiana, un'onda di cambiamento sta per percorrere le strade diPasadena . Una delle forze dell'ordine più progressiste dello stato, il corpo didiPasadena, ha deciso di abbracciare un futuro a emissioni zero e di abbandonare i motori a combustione interna in favore delle innovazioni elettriche della nota casa automobilistica ......percossi dalle tempeste della persecuzione e intontiti dalle raffiche della brutalità della. Ritornate nel Mississippi; ritornate in Alabama; ritornate nelCarolina; ritornate in Georgia;...... ma anche nella rinnovata violenza della. Su tutti, l'episodio dell'uccisione dell'... non è necessariamente razziale - tra gli aspiranti candidati Gop c'è anche il senatore dellaCarolina ...

Tesla Model Y: ecco quella della Polizia californiana TGCOM

Tuttavia, la crescente preoccupazione per l’ambiente e l’urgenza di ridurre l’inquinamento atmosferico hanno spinto istituzioni come il corpo di polizia di South Pasadena a esplorare nuove opzioni che ...Avete mai visto un'automobile elettrica in mano alla polizia Forse lei sarà la prima...ma non certo l'ultima. Vediamo cosa hanno fatto gli agenti di incredibile a questa popolare auto sportiva.