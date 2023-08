La piazza del Pantheon va lavata ogni giorno Degrado Roma | l' appello di Sangiuliano

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ildiè sotto gli occhi di tutti. Ed è proprio negli spazi in cui regna la sporcizia che proliferano gli animali, compresi i topi. Per avere maggiore pulizia ora scende in campo perfino il ministro della Cultura, GennaroLaantistante ildi«vauna volta al». Lo ha detto al Tgr il ministro della Cultura, Gennaro, che, dopo essersi soffermato sulla situazione di sporcizia che ha caratterizzato l'area del Colosseo, ha esteso il ragionamento sulla necessaria pulizia delle aree monumentali della Capitale anche a quest'altro esempio. Per l'ingresso al«stiamo facendo pagare un biglietto di 5 euro e vogliamo stornare una parte dei ricavati della ...