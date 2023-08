La Multiutility Toscana non può essere un affare di tecnocrati

Leggi su lortica

(Di lunedì 28 agosto 2023) Piena condivisione, da parte della Cgil e della Federconsumatori di Arezzo, alla valutazione dello loro strutture regionali sul processo di compimento del progetto diche continua a subire colpi ad iter avviato: ultimo in termini cronologici è la risposta della Magistratura contabile ad un quesito posto dal Sindaco del Comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) per il tramite del Consiglio della Autonomie Locali. In tal caso la Corte dei Conti ha richiamato le norme relative la proprietà dei beni demaniali, nel caso specifico le reti idriche, rafforzando quanto già previsto dalla Legge: i beni demaniali non possonoceduti a Società di lucro. Nel documento firmato dal Segretario e dal Presidente regionali di Cgil e Federconsumatori, Rossano Rossi e Luca D’Onofrio, si sostiene che questo rafforza “quanto sostenuto ...