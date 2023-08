La mossa pro-mercati di Pechino accende i listini europei | Milano +1 | 2% Balzo del gas +9%

(Di lunedì 28 agosto 2023) La Cina dimezza l’imposta di bollo sulle transazioni azionarie per fermare la crisi immobiliare e galvanizza idel Vecchio Continente. Euro a 1,08 dollari, sale il petrolio. E lo sciopero negli impianti australiani di Chevron fa schizzare il prezzo del metano

Unache è di rimbalzo ha sostenuto i mercati del Vecchio Continente, dove tech, industria e costruzioni hanno tirato la volata ai listini (ma la chiusura di Londra ha ridotto la media degli ......da permettere a Taiwan di superare Singapore e diventare il paese più ricco dell'Asia per Pil...che la Cina ha definito "una grave ingerenza". Gou non sostiene la riunificazione, molto ...... come emerge dai dati di Cointelegraph Marketse TradingView . Si tratta di minimi ... Ognidi investimento e di trading comporta dei rischi e i lettori devono condurre le proprie ricerche ...

Borse positive. Pechino taglia imposte su transazioni titoli. Balzo del gas +10% Il Sole 24 ORE

Una mossa che di rimbalzo ha sostenuto i mercati del Vecchio Continente, dove tech, industria e costruzioni hanno tirato la volata agli indici (ma la chiusura di Londra ha ridotto la media degli ...Tornano al minimo storico Apple AirPods Pro 2a gen, ma attenzione anche alle offerte Sony, Bose e Philips! Baldur's Gate 3 arriverà su Xbox entro l'anno, su Series S senza un pezzo Missione ...