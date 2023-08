La ministra degli Esteri libica sospesa per un incontro a Roma con un rappresentante di Israele

Il primo ministro libico, Abdulhamid Dbeibah ha sospeso la 'sua'Esteri per un incontro avvenuto la scorsa settimana a Roma tra Najla al - Mangoush e l'omologo israeliano Eli Cohen. ...Minacce simili sono da condannare senza se e senza ma', dice laper il Turismo, Daniela ... È sempre legittimo opporsi alle idee che non si condividono, ma va fatto all'internospazi ...... rivolto all'alloraKyenge). Leggi Anche Arianna Meloni, parla la sorella d'Italia: 'Non ... Di certo è già in pole position per l'incaricoesteri Ciuffettone Andrea Giambruno , che nel ...

La ministra degli Esteri libica sospesa per aver incontrato l'omologo israeliano Agenzia ANSA

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Missili russi dal Mar Nero: allarme in tutta l'Ucraina. LIVE ...Le nuove regole che accompagneranno la 'rentree' scolastica degli alunni francesi chiariranno insomma ... Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 28, 2023 Intanto sul ministro Attal e sul governo ...