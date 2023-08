La ministra degli Esteri della Libia è stata sospesa per un incontro “segreto” a Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il primo ministro del governo di Tripoli, Abdelamid Dbeibah ha sospeso a titolo precauzionale laEsteri dellaNajla Al Mangoush e l’ha denunciata per avviare indagini penali sul suo conto, a seguito del suo «» acon il ministroEsteri israeliano Eli Cohen. La notizia dell’diha immediatamente scatenato forti proteste a Tripoli. Già dalla tarda serata scene di pneumatici bruciati, bandiere d’Israele alle fiamme e gente in strada per chiedere le dimissioni di Mangush erano segnalati in vari quartieri della città dal The Libya Observer e The Libya Update La decisione del premier – riferisce il sito di Alwasat – prevede ora la formazione di una commissione investigativa ...