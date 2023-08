La mamma di Rubiales si è rinchiusa in chiesa | fa lo sciopero della fame

(Di lunedì 28 agosto 2023) In Spagna non trova pace Luis, il presidenteFedercalcio spagnola (Rfef) sospeso dalla Fifa dopo lo scandalo del bacio “estorto” alla calciatrice Jenni Hermoso. La radio spagnola Onda Cero ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il segretario generaleRfef, Andreu Camps, abbia chiesto l’interventoUefa. Camps infatti si è schierato dalla parte die vuole evitare che il governo intervenga nella questione sollevando dal suo incarico il presidente federale. Di seguito la notizie fornita da Radio Onda Cero: “«La Rfef, la Federcalcio spagnola, attraverso il suo segretario generale, Andreu Camps, ha minacciato il governo spagnolo davanti alla Uefa in difesa di Luis». Il braccio armato di Luisha chiesto l’intervento ...

Secondo quanto riporta As , ladiha cominciato uno sciopero della fame , che durerà, ha detto la donna, finché "non sarà trovata una soluzione alla caccia, disumana e sanguinosa, che ...Ladinon è da sola nella Chiesa della Divina Pastora, ma insieme a lei ci sarebbe anche la sorella. Il numero uno della federcalcio spagnola è invece in città per trascorrere qualche ...Bacio rubato, ecco le dichiarazioni delladi Hermoso . Episodi simili nel calcio femminile . Il bacio traed Hermoso: ecco cosa è successo. Ciò che è avvenuto durante la premiazione ...

Angeles Bejar è certa dell'innocenza del figlio: "Hermoso dica la verità, le immagini dimostrano che non c'è stato alcun abuso" ...