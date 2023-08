La madre di Rubiales in sciopero della fame | “Mio figlio perseguitato”

Ladi, accompagnata dalla sorella, annuncia che resterà nell'edificio religioso "notte e giorno" Il dirigente è stato sospeso dalla Fifa per 90 giorni ed è stato sostanzialmente ...Questa la delicata situazione che sta vivendo Luis. La vita dell'ormai ex presidente della Federazione spagnola è cambiata per sempre dopo quel bacio strappato a Jenni Hermoso durante la ...Ladi Luis, il presidente della Federcalcio spagnola sospeso dalla Fifa per il bacio a Jenni Hermoso alla premiazione dei Mondiali, ha deciso di entrare in sciopero della fame per ...

Si è barricata in chiesa e ha iniziato lo sciopero della fame per protesta contro il trattamento riservato al figlio. Dopo la bufera su Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola finito ...Angeles Béjar, mamma del presidente della Federcalcio spagnola sospeso dalla Fifa, si è barricata in chiesa: ‘Voglio giustizia per mio figlio’ ...