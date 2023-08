La madre di Rubiales entra in sciopero della fame | «Basta caccia disumana contro mio figlio»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nuovo capitolo del caso Luis. Ángeles Béjar, ladel numero unoFedercalcio spagnola – accusato di aver dato un bacio sulla bocca non consensuale alla giocatrice Jennifer Hermoso e sospeso per 90 giorni dalla Fifa dopo – si è chiusa nella chiesaDivina Pastora di Motril, la città natalefamiglia, per annunciare unofinché non si troverà una soluzione alla «all’uomoe sanguinosa» scatenata, a detta sua, ai danni del. Lo riporta il quotidiano d’informazione sportiva Marca che spiega come la reclusione volontaria di Béjar sarà portata avanti «a tempo indeterminato, giorno e notte» finché non sarà fatta giustizia sul caso del ...

La donna, dopo la sentenza, si è barricata in una chiesa. Minaccia di rimanerci «finché non sarà fatta giustizia» ...È ormai una vicenda che non riguarda solo il calcio. Mescolando pruriti adolescenziali, slanci emotivi e sinceri sentimenti, lotte di potere, cameratismo e faide, sembrano raccogliersi gli ingredienti ...