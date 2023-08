La lotta scudetto vedrà ancora una volta la sfida tra Napoli e il Nord

(Di lunedì 28 agosto 2023) Siamo solo all’inizio del campionato, ma già possiamo vedere qualche piccolo interessante verdetto. Laè ufficialmente aperta. Il campionato di Serie A ha preso ufficialmente il via da poco e solo questa sera terminerà la seconda giornata di campionato. Questa sera l’Inter affronterà un impegno non semplicissimo a Cagliari contro la squadra di Ranieri, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Arriviamo all'Europeo con grande fiducia e pronti a dire la nostra nellaper le medaglie". ... All'Europeo dopo il primo, da protagonista. "Mi sento cresciuto sia come atleta che come ...I l Napoli di Spalletti, con Jesus per Kim, è ancora vivo,e vince con noi. Garcia gode e ringrazia. Schiera il 4 - 3 - 3 con i protagonisti delloe inchioda 2 - 0 il Sassuolo al "Maradona" come succedeva ai bei tempi del bonzo di Certaldo. ...Più una questione di mentalità che di tecnica o tattica, una di quelle partite che lo scorso anno i nerazzurri hanno perso uscendo prestissimo dalla. Un errore da non commettere quest'...

Pardo: "Per lo Scudetto 5-6 in lotta, il Napoli può fare sogni di gloria in Europa" Tutto Napoli

Presente ieri a San Siro anche Gerry Cardinale. Il tycoon statunitense oltre alla vittoria ha esultato anche per un altro motivo.Intervista allo schiacciatore azzurro Daniele Lavia: "Noi siamo i campioni continentali e mondiali. La pressione Siamo carichi alle stelle" ...