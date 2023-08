(Di lunedì 28 agosto 2023) Due reti e un assist:è stato protagonista nei primi 180 minuti giocati dallantus in Serie A. L'attaccante si è sbloccato a Udine, per poi trovare il gol nel match di ieri col Bologna . ...

Due reti e un assist: Vlahovic è stato protagonista nei primi 180 minuti giocati dalla Juventus in Serie A. L'attaccante si è sbloccato a Udine, per poi trovare il gol nel match di ieri col Bologna . ...... a caccia dei primi punti stagionali, dovrà nuovamente fare a meno di Berardi, non convocato proprio come contro l'Atalanta: qualcuno ci legge una possibile riapertura della trattativa con la, ...Proverà a salutare la Marassi blucerchiata con un anticipo fatto di orgoglio Stankovic , che sial 'sempreverde' Quagliarella e alla voglia di mettersi in luce dei vari Augello e Zanoli: ...

La Juve si aggrappa a Vlahovic: il dato sorprendente nel mese di agosto Corriere dello Sport

Positivo l'inizio di stagione dell'attaccante bianconero in termini di realizzazione dopo le prime due giornate ...Il Milan stende il Toro (4 a 1) e il Verona fa colpaccio contro la Roma (2 a 1) - Oggi tocca alla Juve ospitare il Bologna, al Napoli che riceve il Sassuolo e alla Lazio in cerca del riscatto contro i ...