La Francia vieta l' Abaya musulmano a scuola | Laicità in pericolo

Il ministro: 'Regole chiare a tutti i presidi'. Esplode la polemicaNuova polemica insulla "abaya", abito delle donne islamiche non espressamente religioso ma che spopola fra le studentesse, in particolare nelle banlieue. Il ministro dell'Educazione nazionale, Gabriel Attal, ...PUBBLICITÀ Incinque milioni di musulmani La decisione arriva dopo mesi di discussioni sul tema e probabilmente susciterà la reazione dei cinque milioni di musulmani presenti in. A ...

La Francia vieta l'abaya nelle scuole Euronews Italiano

Scoppia il caso "abaya" in Francia. Rispetto alla proliferazione nelle scuole francesi ... gli stessi dirigenti e presidi dall'imbarazzo di dover di decidere se vietare o meno il capo indossato dalle ...Svolta in Francia dove il Ministro francese dell’Istruzione, Gabriel Attal, ha annunciato che vieterà l’uso dell’abaya islamico nelle scuole. “La laicità è la libertà di emanciparsi attraverso la scuo ...