La Francia vieta la tunica “abaya” alle studentesse musulmane | “Non si ostentano i segni religiosi”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nuova polemica insulla “”, abito delle donne islamiche non espressamente religioso ma che spopola fra le, in particolare nelle banlieue. Il ministro dell’Educazione nazionale, Gabriel Attal, ha annunciato che con il nuovo anno scolastico la “”, che copre tutto il corpo e si può acquistare in tutti i grandi magazzini, sarà proibito nelle scuole pubbliche. Questa mattina il portavoce del governo, Olivier Véran, ha confermato ai microfoni di BFM che si tratta “chiaramente” di un abito religioso e che la scuola “è il tempio della laicità”. LalaLa diffusione della “” negli spazi pubblici è stata ...