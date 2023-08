La Francia è già fuori dai Mondiali di basket | tutto il merito però è della Lettonia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 28 agosto 2023) Se non è karma poco ci manca. Qualche mese fa il lungo francese Guerschon Yabusele infrangeva il codice penale sul parquet, poi è arrivata la grazia e la vittoria dell’Eurolega. Nel frattempo coach Luca Banchi aveva rinunciato a disputarla, quella stessa Eurolega, nonostante la ghiotta offerta del Baskonia: “Sentivo il dovere morale di rimanere alla guida” (paragoni manciniani fra tre, due, uno…). “E affrontare insieme il primo Mondialesua storia”. Domenica è successo chesi sono sfidate nella seconda giornata del Gruppo H, in una partita che per i transalpini era già da dentro o. È successo che la squadra di Banchi, contro ogni pronostico, ha compiuto una formidabile rimonta nell’ultimo quarto. È successo che Yabusele sbagliava il tap-in ...