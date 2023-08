Laha deciso di dimezzare la tassa sulle transazioni di titoli nel tentativo di ripristinare la fiducia sui mercati azionari, nel mezzo delle turbolenze finanziarie e immobliari e dei timori sulla ...Il colosso immobiliare cinese Evergrande, in crisi a causa di debiti per oltre 300 miliardi di dollari, ha annunciato di aver chiuso il primo semestre con perdite nette per circa 4,5 miliardi di ...Questi isotopi hanno tempi dimezzamento molto diversi: il cobalto 60 in 7 giornila carica, ... per questo, non solo per motivi politici, Taiwan e altri stati sono preoccupati. Dovrebbe ...

La Cina dimezza le tasse sulle transazioni di titoli in Borsa - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

La Cina ha deciso di dimezzare la tassa sulle transazioni di titoli nel tentativo di ripristinare la fiducia sui mercati azionari, nel mezzo delle turbolenze finanziarie e immobliari e dei timori sull ...Evergrande ha presentato il suo piano di ristrutturazione in Cina lo scorso marzo. Parte di ciò era l’offerta ai creditori di dare loro azioni in filiali, come la filiale di auto elettriche Evergrande ...