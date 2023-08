La Cina dimezza la tassa sulle transazioni azionarie per “rinvigorire il mercato” e aumentare la fiducia Le Borse festeggiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Laha deciso dire lanel tentativo di ripristinare lasui mercati, nel mezzo delle turbolenze finanziarie e immobiliari e dei timori sulla tenuta dell’economia. L’intervento, operativo da oggi, è il primo del suo genere dal 2008 e, secondo una nota congiunta del ministero delle Finanze e dell’Amministrazione fiscale, punta “aildei capitali e adladegli investitori”. Finora l’imposta era pari allo 0,1%. La mossa ha fatto volare lecinesi e influenzato in positivo anche quelle statunitensi ed europee. L’attivismo delle autorità cinesi contro la sha visto diversi ...

Prezzo del gas nuovamente in tensione (+9%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ago - Il tentativo della Cina di rivitalizzare il suo mercato dei capitali galvanizza anche i listini europe ...Accelerano le Borse europee dopo l'avvio deciso di Wall Street, con Parigi che tira la volata (+1,5%) a Milano (+1,3%) e Francoforte (+1,1%) mentre Londra è chiusa per festività. (ANSA) ...