(Di lunedì 28 agosto 2023) Sono circaculturali cinesi di cui i media di Pechino chiedono la restituzione aldi Londra, in quanto acquisiti dall’Inghilterra “attraverso canali impropri”. La restituzione, da effettuarsi “a titolo gratuito”, è reclamata dal Global Times, tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo, organo stampa del Partito comunista cinese, il quale esorta il Regno Unito ad “astenersi dall’adottare un atteggiamento resistente, prolungato e superficiale”. Non solo cinesi i pezzi reclamati: il quotidiano fa anche riferimento all’India, alla Nigeria e al Sudafrica, “paesi che sono stati saccheggiati”. “Esortiamo il governo britannico a cooperare nelle procedure legali e di altro tipo per facilitare il processo, che sarà un test e una verifica della sincerità della Gran Bretagna nel cancellare ...

L'UE teme che alcuni Paesi, tra cuie India, non abbiamo aderito alle sanzioni occidentali contro la Russia. Nei colloqui bilaterali tra l'India e i funzionari dell'UE, i funzionari dell'UE ...L'agenda Schlein inizia a delinearsi. Meno Nato e più. Meno armi all'Ucraina, per la difesa contro l'invasione russa, e più droghe libere. Meno ... Schleindi rinviare l'impegno a portare le ...Per ora vi fanno parte 5 nazioni: Brasile, Russia, India,e Sudafrica. Il contesto ... Questo nuovo mondo che si sta affacciando sulla scena globaledi superare la disparità tra nazioni per ...

La Cina chiede al British Museum di restituire oltre 23mila reperti sottratti in epoca coloniale Il Fatto Quotidiano

di michele farina Non è male ripartire dopo la pausa estiva con l’anniversario di un sogno: certo può essere frustrante, visto che il sogno in questione compie 60 anni e non si può dire pienamente rea ...Più tecnologia, crescita del pil e pace con la Cina. Questi i cavalli di battaglia di Terry Gou che si propone come indipendente nella corsa alle prossime elezioni, portando il numero dei candidati a ...