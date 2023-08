La bimba precipitata dal quinto piano ha incontrato l’uomo che l’ha salvata Mattia Aguzzi | “Sono felice | sorrideva e giocava”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un incontro che suggella una storia che poteva finire nelle pagine di cronaca nera e che invece “proprio contento di averla vista sorridente e che stava giocando”., l’impiegato che sabato ha salvato una bambina di 4 annidaldi uno stabile di via Nizza a Torino, racconta l’incontro avuto con la piccola ieri sera in ospedale e durato pochi minuti. Il 37enne è entrato e uscito da una porta secondaria per non farsi notare. Nei minuti in cui si trovava nel reparto di Chirurgia pediatrica dell’ospedale Regina Margheritahaanche i genitori della bambina.fin da subito si era preoccupato dello stato di salute della piccina, chiedendo ai carabinieri come stesse. Durante ...