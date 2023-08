La battaglia tra Mosca e Kiev per le piattaforme del Mar Nero | le infrastrutture utili come eliporti e basi per il posizionamento di missili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’Ucraina,l’Italia, è un paese con importanti riserve di gas naturale che, complici anche le lusinghe del “metano importato a buon prezzo” da, negli anni ha finito per sfruttare poco il suo “tesoretto”. Parliamo di riserve stimate in quasi duemila miliardi di metri cubi: facendo i conti della serva, sono quaranta volte quelle del Bel Paese. Secondo la US Energy Information Administration, l’Ucraina possiede le terze riserve di gas di scisto più grandi d’Europa, dietro a Francia e Norvegia. Non a caso, poco dopo che dieci anni fa Chevron e Royal Dutch Shell si erano aggiudicate le gare per lo sfruttamento delle riserve aree del Donbass e di Leopoli, entrambe con enormi riserve di gas, l’interferenza russa per strappare l’Ucraina all’occidente si fece così asfissiante da arrivare alla rivolta dell’Euromaidan, all’occupazione della Crimea e ...