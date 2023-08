Kostic ora è un problema | occhio al mercato

(Di lunedì 28 agosto 2023), nella scorsa stagione, è stato uno degli uomini chiave della Juventus; l’inizio di questo campionato, però, lo ha visto in panchina La Juventus ha iniziato la stagione con una vittoria e un pareggio; dopo la bella prestazione contro l’Udinese (dove i bianconeri hanno anche mostrato delle novità tattiche importanti) è arrivato un brutto passo indietro nel match casalingo con il Bologna. Nel primo tempo i ragazzi di Allegri sono stati dominati dai rossoblù rischiano anche la sconfitta; la Juve è stata salvata da un bel colpo di testa di Vlahovic, uno dei migliori in campo all’interno di una prestazione (di squadra) sicuramente non positiva., due panchine consecutive: situazione da monitorare (Credits: LaPresse) – Juvendipendenza Chi non ha potuto dare una mano alla causa bianconera è stato...

Perché Kostic non gioca: il serbo può lasciare la Juventus Goal.com

Le parole di Landucci a Sky Sport: ALLEGRI - "Un po' di stanchezza a fine partita, ogni tanto mi vuol far apparire, siamo da tanti anni insieme". ENTUSIASMO - &qu.Ai microfoni di DAZN il tecnico bianconero ha spiegato le sue scelte di formazione, in particolare l'esclusione di Kostic dall'11 titolare ... la stagione è lunga e ora dobbiamo fare una prestazione ...