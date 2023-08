Kiev | ' Putin perderà il sostegno al regime se dovesse arretrare dai territori ucraini occupati'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Mykhailo Podolyak, uno dei principali consiglieri del presidente Volodymyr Zelenskiy, ha twittato: Tutta la legittimità interna disi basa sulla convinzione delle élite russe di "non aver ancora ...

Mykhailo Podolyak, uno dei principali consiglieri del presidente Volodymyr Zelenskiy, ha twittato: Tutta la legittimità interna disi basa sulla convinzione delle élite russe di "non aver ancora perso la guerra". Il Cremlino comprende l'inevitabile: più la Russia perde i territori occupati, più velocemente diminuirà il ...Il numero uno diha spiegato che 'i partner internazionali' sono un elemento fondamentale in ... "Tra i peggiori criminali del mondo",ha scelto il dopo Prigozhin Nel frattempo, dopo l'......"l'eroismo e l'altruismo dei guerrieri russi" in Ucraina e la "lotta contro le moderne manifestazioni dell'ideologia nazista e fascista" " una falsa accusa cherivolge ai leader di. C'è da ...

Mosca: morte Prigozhin confermata dal Dna. Kiev, la Russia ha concentrato 110mila soldati a est QUOTIDIANO NAZIONALE

