(Di lunedì 28 agosto 2023) Le forze ucraine hannoildi, nella regione di Zaporizhzhia: lo ha dichiarato durante una trasmissione in diretta dal Centro media militare la viceministra della Difesa ...

Le forze ucraine hannoil villaggio di Robotyne, nella regione di Zaporizhzhia: lo ha dichiarato durante una trasmissione in diretta dal Centro media militare la viceministra della Difesa ucraina, Anna Malyar. Lo ...Zelensky: perdiamo sostegno se la guerra si sposta in Russia. Drone diretto verso Mosca, distrutto a 20 km dalla città...prima fase della guerra puntava a issare la propria bandiera sul palazzo presidenziale di, ma ... La situazione sul campo invece è sempre la stessa: gli ucraini hannoalcuni villaggi non ...

Ucraina: attacco russo a Poltava, due morti. Kiev: "Liberato il villaggio di Robotyne" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 28 agosto 2023 – L’esercito ucraino avanza. A rilento, ma avanza. Buoni risultati per Kiev in particolare negli ultimi giorni sono stati registrati nella zona di Zaporizhzia. E nelle ultime ore ...Il viceministro della Difesa comunica la conquista del villaggio nell'oblast di Zaporizhzia. Proseguono i combattimenti a sud: come cambiano gli obiettivi della controffensiva dopo l'incontro con la N ...