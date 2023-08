Kia EV5 | Suv medio elettrico con una sorpresa

prosegue la marcia elettrica della Casa Coreana . Più compatta rispetto alle ammiraglie EV9 e EV6 , presenta dimensioni da Segmento D , lunga 4,61 metri , larga 1,88, alta 1,72 e con un passo ...Molto simile alla sorella maggiore, la nuovaè una suv elettrica di medie dimensioni che è stata presentata in Cina come modello globale. DEBUTTO IN CINA - Al Salone di Chengdu, in Cina, debutta ufficialmente la, una suv ...La gamma elettrica disi amplia con l'introduzione della nuova, identificata come un SUV full electric a cinque posti pratico e dallo stile deciso. Non è ancora chiaro se il mercato europeo vedrà mai da vicino ...

Anche l’abitacolo riprende quello della EV9, adottando la plancia ampia e minimalista di quest’ultima e l’ampio display panoramico, che combina un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un ...Kia ha ufficialmente presentato il suo nuovo SUV elettrico compatto, chiamato EV5, al Motor Show di Chengdu. Questo SUV elettrico è stato influenzato dall'ammiraglia EV9 ed è progettato come veicolo ...