Juventus | Perin | “Ci vuole fiducia | dobbiamo ricostruire e ricominciare”

Mattia, portiere della, ha parlato a Sportmediaset dopo il pareggio di ieri allo Stadium contro il Bologna Mattia, portiere della, ha parlato a Sportmediaset dopo il pareggio di ...Il portiere, contro il Bologna, aveva ceduto la maglia da titolare aDopo il pareggio contro il Bologna di Thiago Motta, ladi Massimiliano Allegri è tornata a lavorare alla Continassa in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra ha svolto una ...Filtrante di Ferguson, rasoiata da posizione defilata di Zirkzee eche smanaccia in qualche modo verso il centro dell'area. Il resto lo conoscete. Difficile, per chi scrive, parlare di arbitri, ...

Juve, rigore non concesso al Bologna: Perin svela cosa ha detto l'arbitro Tuttosport

Umberto Chiariello lancia un appello pubblico, chiedendo al Presidente della FIGC Gabriele Gravina di rilasciare l’audio dell’arbitro e del VAR di Juventus-Bologna. CALCIO NAPOLI. La partita tra Juven ...la Juventus non deve ora farsi intimorire dagli errori commessi contro i felsinei. Alle prese con la possibile sorprendente cessione di Filip Kostic, i bianconeri vogliono da subito rialzare il morale ...