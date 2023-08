Juventus | passo indietro | solo pari con il Bologna

(Di lunedì 28 agosto 2023) Lafallisce l’appuntamento con la seconda vittoria consecutiva; contro ilè Vlahovic a salvare i bianconeri Il successo, alla prima giornata di campionato, contro l’Udinese aveva fatto bene sperare; si era vista, infatti, unadiversa rispetto al passato sia per approccio alla partita, sbloccata subito sia per alcune novità tattiche importanti come l’aggressività, il baricentro più alto e la voglia di proporre idee nuove di gioco. Tre punti a cui serviva dare continuità ma soprattutto serviva far vedere quanto fatto ad Udine per poter iniziare un nuovo percorso tattico., pareggio con ilrispetto ad Udine (Credits: LaPresse) – Juvedipendenza La seconda giornata ...

Mentre Napoli e Milan saltano gli avversari come paletti, ladi Max Allegri fa il suo ... Tirando le somme, quello della Juve è unfalso che intossica il clima di aria nuova che si ...TORINO.indietro. Premesse e promesse di Udine in fumo. Juve - Bologna diventa un remake degli stenti ... Bastano pochi scambi per comprendere come lasia incredibilmente regredita in ...Marco Landucci ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di- Bologna . Il vice di Max Allegri si è espresso sul primofalso dei bianconeri, che non sono andati oltre all' 1 - 1 nell'esordio stagionale all'Allianz ...

Serie A, Juventus-Bologna 1-1: primo passo falso per Allegri - Sportmediaset Sport Mediaset

Ci sono le grandi vittorie, i trofei che affollano il museo, presidenti, allenatori e giocatori che ne hanno scritto la storia. Tutto questo contribuisce a comporre.L’arrembaggio bianconero della ripresa consente di arrabattare il risultato, lasciare l’impressione che almeno il carattere è più appuntito dell’anno scorso ...