(Di lunedì 28 agosto 2023) L’exdellaera stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale in merito al procedimento avente ad oggetto le manovre, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club

... i due filoni (plusvalenze e 'stipendi'), l'indagine della Procura di Torino e quella Federale: tutte le tappe dell'inchiesta 'Prisma' sui conti della26 NOVEMBRE 2021: SCOPPIA IL ...... dopo la decisione del tribunale federale nazionale per il caso della 'stipendi' che aveva inflitto all'ex presidente dellauna squalifica di 16 mesi. La Caf ha parzialmente accolto ...Commenta per primo Nuovo capitolo nella vicendastipendi. La Corte d'Appello della FIGC ha accolto in parte il ricorso di Andrea Agnelli, riducendo da 16 a 10 mesi l'inibizione inflitta lo scorso 10 luglio dal Tribunale Federale ...

Juventus, manovra stipendi: ridotta da 16 a 10 mesi inibizione a ex presidente Agnelli ItaSportPress

La FIGC ha comunicato la riduzione dell'inibizione di Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, in merito al procedimento sulla manovra stipendi ...i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club. La Corte ha inoltre ridotto da 60.000 a 40.000 euro l’ammenda nei confronti dell’ex presidente della Juventus".