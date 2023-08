Juventus | già veleni e polemiche Allegri furioso con l’arbitro | ma il Bologna reclama un rigore solare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Gli applausi e i fiumi di complimenti dopo la prima giornata sono già un ricordo: il pareggio in casa della(1-1) contro ilbasta già per rianimare. Da un lato per il gioco espresso dalla squadra di Max, dall’altro per ilevidente non concesso agli emiliani dal direttore di gara Marco Di Bello sul punteggio di 1 a 0 a loro favore. Eppure, La Gazzetta dello Sport racconta di unanche connel dopo partita: i bianconeri hanno protesta per il gol annullato a Vlahovic (fuorigioco di Rabiot) e per un altro contatto in area su Fagioli che poteva valere un penalty. Ilperò non ci sta e la parole dell’Ad Claudio Fenucci sono emblematiche: “Un ...