Juventus-Bologna e il Var mancato | il labiale di Di Bello che fa chiarezza

(Di lunedì 28 agosto 2023) Emiliani imbattuti all'Allianz Stadium, ma furiosi per ilrigore concesso per il contatto tra Iling e Ndoye: ecco perché l'episodio non è stato rivisto al Var

Torino - Troppi elogi fanno male. E così la, dopo gli applausi presi a Udine, si impantana allo Stadium raggiungendo solo nel finale unche avrebbe meritato il bottino pieno: Ferguson e Vlahovic gli autori delle reti, con anche ...Sui giornali è stato massacrato: l'arbitro Di Bello ha preso anche 3 e 4 in pagella per la prova allo Stadium nel match di ieri sera trae gli interventi dei moviolisti di Rai, Dazn e Mediaset analizzano i suoi errori al microscopio. Clicca qui per rivedere i casi dubbi e gli highligts I precedenti di Di Bello con la ...Due reti e un assist: Vlahovic è stato protagonista nei primi 180 minuti giocati dallain Serie A. L'attaccante si è sbloccato a Udine, per poi trovare il gol nel match di ieri col. Si può ritenere positivo l'inizio di campionato della punta bianconera, la quale è ...

Tantissime le partite interessanti, spicca però quella che vedrà impegnate la Juventus di Massimiliano Allegri e l'Empoli di Paolo Zanetti ...Milan, l'asse con Bologna potrebbe giorno dopo giorno arroventarsi. La situazione è già alquanto calda e spiegheremo il tutto in questo articolo.