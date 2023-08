Juve-Chiesa | appuntamento in autunno | rinnovo o

Allegri ha dato 'la colpa' al suo 3 - 5 - 2 asimmetrico, nel quale conmolto spostato sulla ..., enigma Kostic - I bianconeri lo valutano circa 20 milioni di Euro ma, date le circostanze ...Laora trema sul serio, il club è disposto a tutto pur di arruolare il giocatore: l'offerta faraonica arriverà nelle prossime ore. Sulla sponda 'rossa' del Mersey sono in fibrillazione. Il ...... e non è la. Giusto recriminare per un fallo così plateale, però l'analisi degli episodi dubbi ... quasi come se non interessassero: una carica suall'inizio di gara da parte di Moro , che ...

Su Chiesa rigore solare, comodo parlare solo di Ndoye: Juve-Bologna al VAR Tuttosport

Massimo Brambati, a TMW Radio, commenta così la gara della Juve:: "Non mi sembra che né la squadra né Allegri siano cambiati, forse ad.Dopo i 100 minuti di partita tra Juventus e Bologna, il tema principale di dibattito non è tanto la prestazione delle 2 squadre (quella della Juve per larghi.