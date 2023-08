Juve-Bonucci | manca ancora la parola fine

... con parte dell'ingaggio da 2,5 milioni pagata dalla) che a Torino non vogliono prendere in ... e la Juventus , a causa della querelle in corso fra la società bianconera e Leonardo, l'..., enigma Kostic - Il casopotrebbe pesare anche sugli altri giocatori della rosa juventina che hanno Alessandro Lucci come procuratore. Da quando è scoppiato il caso infatti, come ...L'ex capitano bianconero potrebbe restare in Italia. Rispunta il Milan, ma non come potenziale nuova squadra del classe '87via dalla, il tempo stringe e per questo una soluzione dovrà per forza di cose essere trovata entro i prossimi due giorni. In corsa e in pole sempre l'Union Berlino, con la Lazio sullo ...

Calciomercato Juve: la Lazio prepara il contratto a Bonucci. Ma Sarri ha una paura Juventus News 24

Vlahovic per Lukaku: ecco perché la Juve voleva fare lo scambio con il Chelsea cedendo il serbo. Svelato il motivo Vlahovic fino ai primi giorni di agosto era considerato cedibile dalla Juve ...Bremer nel mirino di Di Canio: «Non è un difensore centrale pensante». La critica dell’ex attaccante dopo Juve Bologna Bremer è finito nel mirino di Di Canio dopo il pareggio della Juve col Bologna. Q ...