Juve-Bologna | “rigore su Ndoye c’era | ma Chiesa e Weah?” | monta la protesta social

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – "C'erano due rigori per noi". I tifosi dellantus non ci stanno dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il. La gara della seconda giornata del campionato di Serie A è stata seguita da una coda di polemiche per unreclamato dai felsinei per l'intervento di Iling-Junior su. L'episodio, avvenuto nella ripresa e sul risultato di 0-1, è stato ampiamente stigmatizzato dai rossoblu. L'ad Claudio Fenucci si è presentato ai microfoni di Dazn per sottolineare il torto subìto, l'allenatore Thiago Motta ha risposto con un plateale silenzio alla domanda sull'argomento. Su Twitter, o meglio su X, sin da ieri sono decollate le discussioni sulla 'aiutata dagli arbitri'. Al silenzio della società bianconera che davanti alle telecamere ha glissato con le parole di Marco ...

I tifosi della Juventus non ci stanno dopo il pareggio casalingo per 1 - 1 contro il. La ... Su Twitter, o meglio su X, sin da ieri sono decollate le discussioni sulla 'aiutata dagli ...Commenta per primo Secondo quanto si legge su La Repubblica , Massimiliano Allegri , arrabbiatissimo per le dichiarazioni postda parte dell'ad dei rossoblù, Claudio Fenucci , avrebbe voluto una replica della società bianconera alle dichiarazioni del dirigente felsineo sul rigore non concesso agli emiliani, ...... dovrà dare seguito a quelle parole tanto apprezzate, facendo ascoltare in fretta al pubblico pagante le parole che hanno giustificato lo scempio di. Non servirà a restituire i due ...

Juve-Bologna: la rabbia di Allegri in cinque scatti La Gazzetta dello Sport

Poi ha aggiunto: "Il rigore non dato in Juve-Bologna Fa scalpore quando queste cose succedono alla Juve, ma anche loro e i suoi tifosi saranno stufi di tutto questo complottismo... La malafede non ...Botta e risposta tra il giornalista Enrico Varriale e il tifoso della Juventus, Massimo Zampini, su Twitter. Oggetto della disputa quanto è accaduto tra i bianconeri e il Bologna. Il post ...