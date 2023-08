Juve-Bologna | Eraldo Pecci | “Sbagliare si può | ma col Var no E’ un’ingiustizia grave | ora che succede? Niente e fa schifo…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’ex campione die Torino non ci sta per il rigore negato ai rossoblù: “Assurdo, io non voglio pensare male ma così ti vien difficile. Hanno richiamato il Var per quel rigore al Milan e non lo fai con Ndoye” “e il caso Ndoye? Non si può far passare una roba del genere, è assurdo quanto avvenuto, unae assurda ingiustizia, non è tanto il fatto di arrabbiarsi, con quello non concludi nulla, ma non è giusto…“. E’ uno sfogo bello e buono. Una ferita aperta difficile da rimarginare, anche e soprattutto per uno posato come l’ex campione del, ma anche di Torino e Fiorentina, ottima e divertente secondo voce Rai ai tempi della nazionale. Quello dia Notizie.com è uno sfogo, pacato, ma sempre sfogo è di uno ...