Juve Bologna | «Di Bello voto 4 | è un disastro»

Il contatto incriminato La dinamica dell'azione sembra chiara con il giocatore delche prende posizione su quello della Juventus passandogli davanti e mettendosi così in posizione per colpire ...La Gazzetta dello Sport ci va giù pesante con l'arbitro Di Bello in occasione degli errori nella partita traLa Gazzetta dello Sport ci va giù pesante con l'arbitro Di Bello in occasione degli errori nella partita tra. VOTO 4 - "Il rigore non dato alè da ...Parlano anche gli juventini: "Mi raccomando fermiamolo solo per l'errore a favore della, degli errori a favore del, invece tutto ok" e anche: "Il rigore per ilc'era nessuno ne ...

Rigore Juve-Bologna, clamoroso arbitro Di Bello: "Ho visto bene io, caduti insieme" CalcioNapoli24

In poche ore è diventato virale sul web il video del tecnico rossoblù, rimasto per 15 minuti in un silenzio molto eloquente ...Bologna furioso con l'arbitro Di Bello per un rigore non concesso a seguito del contatto netto tra Ndoye e Iling jr. Malore per Massimiliano Allegri ...