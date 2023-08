Juve-Bologna | Allegri contro Fenucci | «C’erano due rigori per noi»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Lo sfogo di Massimiliano, allenatore dellantus,il dirigente del. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il post partita dintus-è stato molto carico di tensione. L’allenatore bianconero non ha infatti gradito le proteste dell’ad dei rossoblùper il mancato rigore sul contatto Iling-Ndoye.avrebbe infatti urlato: Ma cosa si lamentano! Chedueprima per noi!“. Da qui la decisione di non presentarsi davanti ai microfoni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24

