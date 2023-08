Jimmy Ghione | l’assurda accusa al figlio è un duro colpo | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 28 agosto 2023) Personaggi TV. Nelle scorse settimaneaveva condiviso su Instagram tutto il suo orgoglio per ilGabriele, che è stato ammesso alla Business School della University Southern California. Sul social in tantissimi si sono congratulati e hanno fatto i complimenti ad entrambi, ma tantissime sono state anche le critiche di chi non è riuscito a tenere la bocca chiusa, o meglio le mani lontane dalla tastiera. Leggi anche:, chi è ile perché tutti sono impazziti per lui Leggi anche: “F***io di m***a”. Morgan, il terribile gesto durante il concertola replica contro gli haters Dopo che lo storico inviato di Striscia la notizia,, ha annunciato che suo ...